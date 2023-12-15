Глава государства отметил, что за этим решением кроется огромная работа со стороны украинской власти. В то же время, он заверил, что настанет день, когда украинцы отметят вступление в Евросоюз.

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Зеленский рассказал о решении Евросовета о переговорах о вступлении

Украинский глава отметил, что наше государство всегда защищает себя и приобретает то, что нужно. По его словам, это происходит даже тогда, когда кто-то сомневается.

"Мы не сдаемся, а убеждаем и боремся. Боритесь – поборете. Именно так это и работает", – сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что в этот день Европейский совет принял решение о начале переговоров по вступлению в ЕС. Глава государства заверил, что после этого шага будут еще следующие.

Это большая работа – интегрировать государство, все институты, все нормы в Евросоюз. Но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение – будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в Евросоюз,

– подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что сейчас в Украине у многих приподнятое настроение, что важно, ведь это мотивация. Поэтому он поздравил всех украинцев с тем, что удалось добиться этого решения.

"Удалось всем нам, кто единством Украины укрепляет единство всей Европы. Я хочу особо поблагодарить всех наших ребят, всех мужчин и женщин, которые сражались и дерутся ради Украины, которые сейчас в боях, которые защищают волю Украины, которые помогают нашим воинам – лечат, тренируют, завозят оружие, производят оружие", – рассказал Зеленский.

Он также отметил, что все, чего наш народ достигает, было бы невозможно без героической смелости наших людей, которая так вдохновляет весь мир.

Действительно, сильный результат – и для Украины, и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарю всех, кто поддержал и выполнил именно то, о чем мы договаривались,

– сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил всех в Украине, кто сделал все необходимое. Ведь рекомендации Еврокомиссии наше государство выполнило и все сомнения у несогласных сторон – сняла.

Возвращение в Украину и благодарность партнерам

Зеленский отметил, что уже вернулся в Украину и сейчас находится во Львове. В частности, он вернулся домой с решением Евросоюза и другими вещами, которые усилят нашу ПВО. По его словам, пакетов поддержки тоже будет больше.

Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Сильные решения. Дания – новый пакет на миллиард долларов: для защиты неба, артиллерия и многое другое. Норвегия – новый пакет свыше 400 миллионов долларов. В частности, ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки – очень весомую. Швеция – тоже новый пакет,

– сказал глава государства.

Он также отметил, что есть сильное заявление саммита Украины плюс Северная Европа – еще один политический снаряд, приближающий нашу победу. Не забыл Зеленский вспомнить и визит в Аргентину, показавший фактический перезапуск отношений со всем регионом Латинской Америки.

Кроме того, президент припомнил и визит в Соединенные Штаты. Также он посетил базу Висбадена в Германии, где расположено командование войск США в Европе и Африке. По его словам, там действительно мощно.

"Там наши ребята – военные. Работают. Конечно, были встречи с партнерами, которые нас усилят. И визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Браун. Конгресс – обе палаты, обе партии. Спикер Джонсон. Я слышал слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе", – сказал Зеленский.

Он отметил, что получил важные советы и заключил необходимые для Украины договоренности. В конце концов он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув, что украинские власти продолжат работу. Президент ожидает, что Конгресс в ближайшее время примет необходимое решение для нашей победы.