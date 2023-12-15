Первые переговоры уже состоятся в следующий понедельник 18 декабря. Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал.

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Украина делает следующие шаги по переговорам о вступлении в ЕС

Стефанишина отметила, что буквально через 15 минут после принятия решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС у нее был звонок из Европейской комиссии. Еврокомиссары отметили, что уже в понедельник, 18 декабря, украинская и европейская сторона будут проводить переговоры о следующих шагах.

Поэтому план работы есть,

– сказала вице-премьер.

Она также добавила, что во время новых переговоров стороны будут учитывать "геополитическую шахматную доску" и уже после этого определять сроки вступления нашего государства в Европейский Союз.

"Самое важное и окончательное геополитическое решение принято – начать переговоры с Украиной и Молдовой. А дальше они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены", – отметила она.

В Венгрии сказали, что Украина должна "70 раз преодолеть вето" для вступления

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан объяснил уход своего босса из зала во время решающего голосования по поводу начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Советник подчеркивал, что несмотря на решение саммита, Будапешт остается твердым в убеждении, что Украина недостаточно подготовлена к переговорам с ЕС и выступает против начала этого процесса.

Однако 26 государств-членов ЕС придерживаются противоположного мнения. После длительных переговоров Венгрия решила выйти из зала заседаний и воздержаться от голосования – не чтобы воспрепятствовать результату, а избежать сотрудничества в принятии ошибочного, по нашему мнению, решения,

– написал он.

Советник премьер-министра Венгрии также подчеркнул требование для государств-членов ЕС достичь единодушного консенсуса относительно точных рамок текущих переговоров по вступлению Украины.

"Кроме того, в течение следующих лет потребуется по меньшей мере 70 единодушных решений для одобрения вступления Украины в ЕС", – подытожил советник Орбана.

Несмотря на это, он не уточнил, почему в новых случаях переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС Венгрия снова не может удержаться и разблокировать принятие этих решений.