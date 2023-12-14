26 стран-членов выступали за оказание помощи Украине еще до начала саммита. Против был только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко сказала, когда лидеры ЕС могут принять решение и не помешает ли венгерский политик.

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Украине уже сейчас нужно финансирование

В преддверии саммита европейские лидеры были уверены в решении по выделению 50 миллиардов евро для Украины, а в кулуарах говорили, что консенсус растет.

Когда мы слышим, что консенсус растет, это означает, что консенсус растет со стороны Виктора Орбана,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Премьер-министр Венгрии громче всего высказывался против расширения ЕС и открытия переговоров о вступлении Украины. Назаренко отметила, что сейчас нет оснований говорить о том, что по поводу финансирования Орбан скажет категорическое нет или, возможно, тоже случайно не выйдет из зала, где будут принимать решение.

К тому же глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ожидает принятия решения в ближайшие часы и рассчитывает на то, что Украина сможет получить финансирование.

Во время саммита в Брюсселе европейские лидеры работают круглосуточно, пока не придут к консенсусу. Если заходят в тупик, то переносят все дискуссии на следующий день,

– рассказала корреспондентка 24 Канала.

Решение об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС историческое, но затянется на годы. Сейчас для нашего государства крайне важно финансирование, ведь в конце 2023 закончится ранее выделенная помощь Киеву от ЕС.

Позиция Орбана по выделению Украине 50 миллиардов евро