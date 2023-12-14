Корреспондентка 24 Канала София Назаренко отметила, что такое историческое решение было сюрпризом. Никто не ожидал, что премьер Венгрии Виктор Орбан так скоро сдастся. Известно, что во время голосования он вышел из зала.

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За начало переговоров единогласно проголосовало 26 стран, а одна страна – воздержалась. Так возникал вопрос, юридическое ли такое решение Европейского совета, ведь при расширении Евросоюза должны одновременно проголосывать все 27 государств-членов.

Тем временем лидеры Европейского Союза начали выходить к прессе и приветствовать Украину и Молдову с началом переговоров о вступлении, а Грузию со статусом кандидата. В то же время переговоры насчёт Боснии и Герцеговины начнутся, когда у страны будет уровень, который соответствует критериям членства в ЕС.

Переговоры с Украиной и Молдовой. Очень хорошо, что Украине уже послан очень сильный сигнал, что их место в Европейском Союзе. И что мы в ЕС привержены долгосрочным обязательствам поддерживать Украину и развивать её. Мы довольны этим решением,

– сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Юридическое ли решение лидеров ЕС

Еще утром Орбан говорил о том, что будет блокировать до последнего решения насчёт Украины. В то же время, существует множество путей относительно того, как именно премьер Венгрии мог бы заблокировать решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Например, он мог бы это сделать персонально или делегировать эти обязанности представителю Венгрии, который бы это сделал во время заседания. Но этого не было. Именно поэтому решение Европейского совета считается юридическим.

Вопрос финансовой помощи Украине

В настоящее время лидеры Европейского Союза вернулись к дискуссиям, ведь решают главный вопрос – принятие долгосрочного бюджета ЕС. Ожидается, что в нем будут дополнительно 50 миллиардов евро помощи Украине на 4 года. Речь идет о 17 миллиардах евро в виде грантов и еще 33 в качестве кредитов под низкие проценты.

Глава Европейского совета Шарль Мишель надеется, что решение будет принято в пользу Украины. В то же время лидеры ЕС пока не хотят делать прогнозы по этому поводу. Однако дальнейшее решение о финансовой помощи украинскому государству может восприниматься легче, чем вопрос расширения ЕС.