Впрочем, во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС зал покинул Виктор Орбан. Журналисты "Радио Свободы" спросили еврочиновника, как же удалось проголосовать без Орбана и законно ли тогда принятое решение.

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Евросовет голосовал без Орбана

Орбана во время голосования не было. Решение было принято 26 лидерами. Орбан мог делегировать кого-то вместо себя, чтобы заблокировать решение, но он этого не сделал. Принятое решение абсолютно законно с точки зрения процедуры. У Орбана было сто вариантов заблокировать начало перегоров, но он этого не сделал – ни сам, ни через кого-то им делегированного, а просто покинул раньше зал. Решение вполне легитимное по поводу начала переговоров,

– объяснил представитель ЕС.

Почему Орбан ушел

Таким образом он пытался показать свое несогласие с решением других стран – членов ЕС. Мол, не хочет приобщаться к их действиям, которые, по его мнению, иррациональны.

А в своем фейсбуке Орбан написал буквально так: "Членство Украины в ЕС – это плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения!"

Обратите внимание! По правилам, Орбан должен был оставить вместо себя представителя Венгрии. Но не сделал этого.

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