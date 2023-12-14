Виктор Орбан не только покинул зал во время голосования, как рассказывают источники 24 Канала в Брюсселе. Он еще даже успел выложить в сеть видео. На нем пытался заверить, что Венгрия не поддерживает решение ЕС.

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Орбан обижен решением ЕС

Как пишут журналисты The Guardian, Виктор Орбан вышел из зала заседаний, когда решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принимали лидеры стран-членов ЕС. Об этом им сообщили три дипломата ЕС.

Примечательно, что в таком случае правила предусматривают, что должен остаться представитель от страны-члена. Но Орбан не оставил никого. Следовательно, решение приняли остальные 26 стран-членов. Источник 24 Канала в Брюсселе отметил, что Орбан в течение непродолжительного времени отсутствовал в комнате "заранее согласованным и конструктивным способом".

Виктор Орбан также выложил в фейсбуке видео. В нем он повторил свою позицию по поводу того, что Украина якобы не готова к старту переговоров о вступлении в ЕС.

Он не останавливался. Отмечал, что начало переговоров о вступлении – "иррациональное" при нынешних обстоятельствах.

"Венгрия не меняет своей позиции", – сказал он, добавив, что 26 других стран-членов ЕС настаивают на том, чтобы сделать шаг к началу переговоров с Украиной.

Следовательно, заверил Орбан, Венгрия решила остаться в стороне от решения, пока 26 стран-членов пошли своим путем. Он отметил, что его страна "не хочет в этом участвовать".

Как Зеленский отреагировал на решение ЕС

Сначала он сделал репост публикации Шарля Мишеля о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС. Глава государства отметил, что это победа Украины, всей Европы. Победа мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая.

Он также выразил благодарность всем, кто работал ради этого решения и тем, кто помогал. Владимир Зеленский поздравил каждого украинца и украинку. Также поздравил Молдову и Майю Санду лично. По словам главы государства, "историю творят те, кто не устает бороться за свободу".