Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко зазначила, що таке історичне рішення було сюрпризом. Ніхто не очікував, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан так швидко здасться. Відомо, що під час голосування він просто вийшов із зали.

До теми Як вдалося ухвалити історичне для України рішення про вступ у ЄС без Орбана: пояснює чиновник

За початок переговорів одноголосно проголосувало 26 країн, а одна країна – утрималася. Нині постає питання, чи юридичне таке рішення Європейської ради, адже за розширення Євросоюзу мають одночасно проголосувати усі 27 держав-членів.

Тим часом лідери Європейського Союзу почали виходити до преси та вітати Україну та Молдову з початком переговорів щодо вступу, а Грузію із статусом кандидата. Водночас переговори щодо Боснії і Герцеговини розпочнуться, коли країна матиме відповідний рівень критеріїв членства у ЄС.