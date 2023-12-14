26 країн-членів виступали за надання допомоги Україні ще до початку саміту. Проти був лише прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко сказала, коли лідери ЄС можуть ухвалити рішення та чи не завадить угорський політик.

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Україні вже зараз треба фінансування

Напередодні саміту європейські лідери були впевнені у рішенні щодо виділення 50 мільярдів євро для України, а в кулуарах говорили, що консенсус зростає.

Коли ми чуємо, що консенсус зростає, то це означає, що консенсус зростає з боку Віктора Орбана,

– мовила кореспондентка 24 Каналу.

Прем'єр-міністр Угорщини найгучніше висловлювався проти розширення ЄС та відкриття переговорів про вступ України. Назаренко зауважила, що зараз немає підстав говорити про те, що щодо фінансування Орбан скаже категоричне ні або, можливо, також випадково не вийде із зали, де ухвалюватимуть рішення.

До того ж глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що очікує на прийняття рішення найближчими годинами та розраховує на те, що Україна зможе отримати фінансування.

Під час саміту у Брюсселі європейські лідери працюють цілодобово, допоки не дійдуть консенсусу. Якщо заходять в глухий кут, то переносять всі дискусії на наступний день,

– розповіла кореспондентка 24 Каналу.

Рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС історичне, але затягнеться на роки. Зараз для нашої держави вкрай важливе фінансування, адже наприкінці 2023 року закінчиться раніше виділена допомога Києву від ЄС.

Позиція Орбана щодо виділення Україні 50 мільярдів євро