Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан єдиний політик, який офіційно виступив проти надання допомоги Києву. Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла про настрої лідерів Євросоюзу на саміті.

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Дивний збіг обставин

Європейські лідери на саміті вже розпочали засідання з перегляду довгострокового бюджету ЄС. Високопосадовці, які ознайомлені з перебігом переговорів, повідомляють, що виділення 50 мільярдів євро для України має широку підтримку серед держав членів.

Нагадаємо, 3 жовтня Європарламент підтримав ініціативу, яка передбачає створення Українського фонду – нового фінансового інструменту для України обсягом до 50 млрд євро на період від 2024 по 2027 рік.

26 країн-членів Євросоюзу підтримують пропозицію. Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно виступав проти надання допомоги Україні. Водночас у кулуарах говорять, що офіційна позиція угорського лідера зазвичай відрізняється від того, що він транслює у пресі.

Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо формулу, тому що 50 мільярдів євро це питання сьогоднішнього дня. Ми не повинні відкладати це рішення, адже Україна не воює завтра. Україна воює прямо зараз й, звичайно, це має величезні наслідки для економіки,

– мовив президент Литви Гітанас Науседа.

Напередодні Орбан заявив, що не блокуватиме надання допомоги Україні, якщо ЄС розблокує допомогу Угорщині. Згодом Єврокомісія виділила 10 мільярдів євро Будапешту. Лідери ЄС говорять, що це просто збіг й не пов'язано із задобренням Обрана. Проте, можливо, аргументом для прийняття такого рішення стала погроза прем'єр-міністра Угорщини.

Орбан ще не брав слово на саміті, тому в Євросоюзі не знають, чого він може ще забажати,

– зауважила кореспондентка 24 Каналу.

Європейські лідери налаштовані рішуче

Під час саміту європейські лідери обговорять питання розширення ЄС, яке активно блокує Віктор Орбан. Прибувши на саміт, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Україна не виконала всі 7 рекомендацій Єврокомісії, які необхідні для старту переговорів.

За даними наших джерел, одним з рішень, яке може бути узгоджене, це фактичне відкриття переговорів. Проте узгодження переговорних рамок, які передбачають проєкт переговорів, може відбутися пізніше, коли країни-кандидати виконають усі необхідні реформи.

Однак європейські політики налаштовані переконати Орбана змінити свою позицію.

"Він (Віктор Орбан - 24 Канал) сказав, що зараз не бачить згоди. Ми намагалися його переконати, але будемо робити це знову. Намагатимемося переконати та вестимемо переговори. Ми не готові здаватися", – зазначила пані прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

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