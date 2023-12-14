Наразі відбуваються дискусії між лідерами країн-членів ЄС. Водночас, як розповіли джерела 24 Каналу у Брюсселі, знайомі з перебігом переговорів, у них є робочий варіант. І його можуть використати для того, щоб обійти блокаду Віктора Орбана щодо старту переговорів з Україною.

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Що можуть зробити лідери ЄС

Мовиться про так званий 2 step approach. Себто підхід у 2 кроки, якщо буквально перекласти. Він полягає в тому, що переговори про вступ України до ЄС відкривають зараз. Власне, те, чого ми домагаємося. А вже другий крок – узгодження переговорних рамок. Воно вже відбуватиметься тоді, коли наша держава, як країна-кандидат, виконає всі умови.

Себто самі переговори без цих переговорних рамок не стартують. Водночас наша держава отримає "зелене світло" на старт цих самих переговорів про вступ до ЄС.

Власне, Єврокомісія рекомендувала скористатися цим методом. І якщо лідери країн-членів так і зроблять, то це буде для нас перемогою.

Правда, також є свої нюанси. Адже точаться також дебати про те, чи не розпочати переговори про вступ не лише з Україною окремо, а й цілим пакетом. Мовиться також про Грузію, Молдову, Боснію та Герцоговину. Втім, це може бути вельми дивним рішенням, адже та ж Боснія та Герцоговина виконала на цей момент лише 20% від того, що вимагала Єврокомісія.

Водночас слід розуміти, що у нашому випадку головним чинником, який не грає нам на руку, залишається Віктор Орбан. Угорський прем'єр продовжує категорично наполягати на тому, що нашій державі не місце в Євросоюзі. А задля ухвалення позитивного рішення необхідна одностайність усіх членів.

До слова, повернімося до Боснії та Герцоговини. Австрія теж почала торги. Вона натякає, що підтримає рішення щодо нашої держави, якщо відповідне рішення ухвалять і щодо Боснії та Герцоговини. Себто країни-члени продовжують просувати власні інтереси, буквально влаштовуючи торги на тому ж саміті, який триватиме 14 та 15 грудня.