В настоящее время проходят дискуссии между лидерами стран-членов ЕС. В то же время, как рассказали источники 24 Канала в Брюсселе, знакомые с ходом переговоров, у них есть рабочий вариант. И его могут использовать для того, чтобы обойти блокаду Виктора Орбана по поводу старта переговоров с Украиной.

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Что могут сделать лидеры ЕС

Речь идет о так называемом 2 step approach. То есть подход в 2 шага, если буквально перевести. Он заключается в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС открываются сейчас. Собственно, то, чего мы добиваемся. А уже второй шаг – согласование переговорных рамок. Оно уже будет происходить тогда, когда наше государство как страна-кандидат выполнит все условия.

То есть, сами переговоры без этих переговорных рамок не стартуют. В то же время наше государство получит "зеленый свет" на старт этих самых переговоров о вступлении в ЕС.

Собственно, Еврокомиссия рекомендовала воспользоваться этим методом. И если лидеры стран-членов так и поступят, то это будет для нас победой.

Правда, тоже есть свои нюансы. Ведь ведутся также дебаты о том, не начать ли переговоры о вступлении не только с Украиной в отдельности, но и целым пакетом. Речь идет также о Грузии, Молдове, Боснии и Герцоговине. Впрочем, это может быть весьма странным решением, ведь та самая Босния и Герцоговина выполнила на этот момент всего 20% того, что требовала Еврокомиссия.

В то же время следует понимать, что в нашем случае главным фактором, не играющим нам на руку, остается Виктор Орбан. Венгерский премьер продолжает категорически настаивать на том, что нашему государству не место в Евросоюзе. А для принятия положительного решения необходимо единодушие всех членов.

К слову, вернемся к Боснии и Герцеговине. Австрия тоже начала торги. Она намекает, что поддержит решение относительно нашего государства, если соответствующее решение будет принято и в отношении Боснии и Герцоговины. То есть страны-члены продолжают продвигать собственные интересы, буквально устраивая торги на том же саммите, который продлится 14 и 15 декабря.