Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на саміті ЄС. Вона також додала, що саме тому рішення має базуватися на реальних досягненнях України, а не на "політичних передумов", передає 24 Канал.
Важливо Історичний не лише для України: деталі початку саміту в Брюсселі
Мецола про рішення щодо України
Президентка ЄП наголосила, що усі країни ЄС проходили шлях євроінтеграції, тому рішення про початок переговорів є надзвичайно важливим. Мецола акцентувала, що воно має базуватися лише на конкретних досягненнях.
Наступний крок для них – відкрити переговори про вступ. Це рішення має містити у собі жодних політичних передумов, а повинно базуватися лише на конкретних досягненнях і виконанні критеріїв,
– наголосила Мецола.
Ймовірно, президентка ЄП натякала на позицію Угорщини, яка не підтримувала рішення про початок переговорів про вступ, а також блокувала виділення додаткової допомоги Україні.
Мецола додала, що країни ЄС мають готуватися до розширення і реформ. Саме тому, за словами президентки ЄП, нині у Брюсселі наполягають на прискоренні дискусій щодо того, яким має бути майбутнє ЄС.
Вона наголосила, що для того, аби бути готовим до розширення, Євросоюз повинен бути готовими до реформ.
"Ми не можемо допустити, щоб наша здатність діяти була підірвана. І я попросила у Європейської ради, щоб ми серйозно поставилися до цієї дискусії. Розширення посилює наш контент і це є інвестицією у мир та безпеку", – додала Мецола.
Україна очікує позитивного рішення від саміту ЄС
- У Брюсселі 14 – 15 грудня відбуватиметься саміт лідерів Європейського Союзу. Під час нього планують обговорити питання євроінтеграції Грузії та Молдови, а також ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України.
- Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії заявив, що Україна очікує позитивного рішення від ЄС. Президент наголосив, що рішення про початок переговорів про вступ продемонструє стійкість країн ЄС. Зеленський також додав – якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ, це означатиме що "Путін наклав на це вето".
- Зокрема, рушення про початок переговорів про вступ блокувала Угорщина. Втім, до початку саміту Дмитро Кулеба повідомив, що ця загроза "вже знята". Словаччина також не підтримувала рішення, але 12 грудня в МЗС заявили, що підтримуватимуть рішення про відкриття переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу.