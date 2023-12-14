Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час виступу на саміті ЄС. Вона також додала, що саме тому рішення має базуватися на реальних досягненнях України, а не на "політичних передумов", передає 24 Канал.

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Мецола про рішення щодо України

Президентка ЄП наголосила, що усі країни ЄС проходили шлях євроінтеграції, тому рішення про початок переговорів є надзвичайно важливим. Мецола акцентувала, що воно має базуватися лише на конкретних досягненнях.

Наступний крок для них – відкрити переговори про вступ. Це рішення має містити у собі жодних політичних передумов, а повинно базуватися лише на конкретних досягненнях і виконанні критеріїв,

– наголосила Мецола.

Ймовірно, президентка ЄП натякала на позицію Угорщини, яка не підтримувала рішення про початок переговорів про вступ, а також блокувала виділення додаткової допомоги Україні.

Мецола додала, що країни ЄС мають готуватися до розширення і реформ. Саме тому, за словами президентки ЄП, нині у Брюсселі наполягають на прискоренні дискусій щодо того, яким має бути майбутнє ЄС.

Вона наголосила, що для того, аби бути готовим до розширення, Євросоюз повинен бути готовими до реформ.

"Ми не можемо допустити, щоб наша здатність діяти була підірвана. І я попросила у Європейської ради, щоб ми серйозно поставилися до цієї дискусії. Розширення посилює наш контент і це є інвестицією у мир та безпеку", – додала Мецола.

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