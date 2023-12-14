Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола во время выступления на саммите ЕС. Она также добавила, что именно поэтому решение должно основываться на реальных достижениях Украины, а не на "политических предпосылках", передает 24 Канал.
Важно Исторический не только для Украины: детали начала саммита в Брюсселе
Мецола о решении по Украине
Президент ЕП подчеркнула, что все страны ЕС проходили путь евроинтеграции, поэтому решение о начале переговоров чрезвычайно важно. Мецола акцентировала, что оно должно основываться только на конкретных достижениях.
Следующий шаг для них – открыть переговоры о вступлении. Это решение должно включать в себя никаких политических предпосылок, а должно базироваться только на конкретных достижениях и выполнении критериев,
– подчеркнула Мецола.
Вероятно, президент ЕП намекала на позицию Венгрии, которая не поддерживала решение о начале переговоров о вступлении, а также блокировала выделение дополнительной помощи Украине.
Мецола добавила, что страны ЕС должны готовиться к расширению и реформам. Именно поэтому, по словам президента ЕП, сейчас в Брюсселе настаивают на ускорении дискуссий о том, каким должно быть будущее ЕС.
Она подчеркнула, что для того, чтобы быть готовым к расширению, Евросоюз должен быть готов к реформам.
"Мы не можем допустить, чтобы наша способность действовать была взорвана. И я попросила у Европейского совета, чтобы мы серьезно отнеслись к этой дискуссии. Расширение усиливает наш контент и это инвестиции в мир и безопасность", – добавила Мецола.
Украина ожидает положительного решения от саммита ЕС
- В Брюсселе 14 – 15 декабря пройдет саммит лидеров Европейского Союза. Во время него планируется обсудить вопросы евроинтеграции Грузии и Молдовы, а также принять решение о начале переговоров о вступлении Украины.
- Владимир Зеленский во время визита в Норвегию заявил, что Украина ожидает положительного решения от ЕС. Президент подчеркнул, что решение о начале переговоров о вступлении продемонстрирует устойчивость стран ЕС. Зеленский также добавил – если ЕС не примет решение о начале переговоров о вступлении, это будет означать что "Путин наложил на это вето".
- В частности, движение о начале переговоров о вступлении блокировала Венгрия. Впрочем, к началу саммита Дмитрий Кулеба сообщил, что эта угроза "уже снята". Словакия также не поддерживала решение, но 12 декабря в МИДе заявили, что будут поддерживать решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.