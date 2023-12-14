Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола во время выступления на саммите ЕС. Она также добавила, что именно поэтому решение должно основываться на реальных достижениях Украины, а не на "политических предпосылках", передает 24 Канал.

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Мецола о решении по Украине

Президент ЕП подчеркнула, что все страны ЕС проходили путь евроинтеграции, поэтому решение о начале переговоров чрезвычайно важно. Мецола акцентировала, что оно должно основываться только на конкретных достижениях.

Следующий шаг для них – открыть переговоры о вступлении. Это решение должно включать в себя никаких политических предпосылок, а должно базироваться только на конкретных достижениях и выполнении критериев,

– подчеркнула Мецола.

Вероятно, президент ЕП намекала на позицию Венгрии, которая не поддерживала решение о начале переговоров о вступлении, а также блокировала выделение дополнительной помощи Украине.

Мецола добавила, что страны ЕС должны готовиться к расширению и реформам. Именно поэтому, по словам президента ЕП, сейчас в Брюсселе настаивают на ускорении дискуссий о том, каким должно быть будущее ЕС.

Она подчеркнула, что для того, чтобы быть готовым к расширению, Евросоюз должен быть готов к реформам.

"Мы не можем допустить, чтобы наша способность действовать была взорвана. И я попросила у Европейского совета, чтобы мы серьезно отнеслись к этой дискуссии. Расширение усиливает наш контент и это инвестиции в мир и безопасность", – добавила Мецола.

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