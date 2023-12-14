Так, если решение о нашем членстве будет отложено, то это может затронуть и вопросы переговоров с Молдовой, Боснией и Герцоговиной и Грузией, ведь эти вопросы рассматриваются в комплексе. Ведущий 24 Канала Алексей Печий рассказал детали начала саммита Евросовета в Брюсселе.

Не упустите Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году

Что происходит на полях саммита в Брюсселе

Например, Австрия уже намекает, что готова поддержать решение по Украине, если соответствующее решение примут в отношении Боснии и Герцеговины. Все это – внутренние вопросы Евросоюза. Государства-члены имеют свои интересы и пытаются их решить, это не вопрос отношения к Украине.

Скажу откровенно, уже сейчас в кулуарах существуют разговоры, что этот саммит может затянуться еще на один день – включая 16 декабря, потому что есть целый ряд вопросов,

– сообщил Печий.

Кроме переговоров по членству, планируется рассмотреть вопрос работы Европейского фонда мира, из которого финансируется военная помощь нашему государству и выделение Украине 50 миллиардов евро финансовой поддержки на следующие 4 года – до 2027 года.

26 лидеров стран-членов ЕС уже успели произнести речь до саммита и выступают за принятие соответствующего решения. Впрочем, есть единственный человек, выступающий против этого решения – премьер Венгрии Виктор Орбан, подчеркивающий, что против этого решения. Как сказал сам Орбан, он не против помощи Украине в краткосрочной перспективе, а дальше "надо искать деньги за пределами ЕС".

Фактически Орбан хочет, чтобы каждая европейская страна помогала Украине из собственного кармана. Венгрия не хочет присоединяться к этой помощи.

Саммит в Брюсселе: актуальная информация