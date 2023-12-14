В течение недели продолжались дискуссии между делегациями европейских стран, а теперь их обсудят непосредственно лидеры этих государств. В то же время, для Украины важнейшим вопросом является открытие переговоров о вступлении в ЕС. Корреспондентка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко рассказала, что проходит в кулуарах заседания Евросовета.

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Венгрия может ветировать вступление Украины в ЕС: кто еще может пострадать

Трудно сказать, смогут ли лидеры стран-членов ЕС принять решение в пользу Киева. Пока против вступления нашего государства в Евросоюз выступает только глава Венгрии Виктор Орбан. Кроме того, он не соглашался на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 4 года.

В случае блокирования 26 стран-членов ЕС без Венгрии могут выделить деньги для Украины именно из национальных бюджетов, а не в пределах долгосрочного бюджета ЕС,

– сообщила корреспондентка.

Для того чтобы убедить Орбана не блокировать помощь Украине, Еврокомиссия даже разблокировала более 10 миллиардов евро для Будапешта. Ранее эти средства были заморожены из-за проблем с верховенством права в Венгрии.

На фоне возможного вето Венгрии с Орбаном на завтраке встретятся президент Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц. Они хотят найти общее решение.

Позитивного решения от Евросовета ожидает не только Украина, но и Босния и Герцоговина и Молдова. В то же время, Грузия надеется получить статус кандидата на вступление в ЕС. Не исключено, что все эти решения будут приняты пакетом, поэтому от блокировки Орбана могут пострадать и другие страны.

Какие еще важные вопросы рассмотрят

В повестке дня также дальнейшая судьба европейского Фонда мира. Ранее Жозеп Боррель предлагал принять долгосрочную поддержку для Украины и выделить 20 миллиардов евро на 4 года на военные нужды. Однако пока неизвестно, смогут ли европейские лидеры прийти к согласию.

По словам корреспондентки, чиновники ЕС говорят, что надеются принять хотя бы 5 миллиардов евро на 2024 год.

Кроме того, ожидается, что во время саммита удастся ввести 12 пакет санкций против России, а также обсудят передачу замороженных российских активов на реконструкцию Украины и обязательства для Киева со стороны ЕС.

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