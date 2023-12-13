Во время совместной пресс-конференции с лидерами Северной Европы журналисты спросили Зеленского, о чем он говорил с венгерским премьером после инаугурации президента Аргентины.

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"Пусть назовет хотя бы одну причину"

Глава государства отметил, что его короткий диалог с премьером Венгрии после церемонии инаугурации Хавьера Милея нельзя назвать особой встречей или намеренно спланированной. Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, между Венгрией и Украиной следует организовать конструктивную встречу. Президент подчеркнул, что обеим странам важно разговаривать, решать проблемы, ведь у них общие границы.

Однако, добавил президент, он не видит глобальной проблемы между государствами и именно поэтому им нужно встретиться.

Я был прав, когда прямо сказал, что у него (Орбана – 24 Канал) нет никакой причины блокировать украинское членство в ЕС. И я попросил его назвать хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять. Хотя бы одну. Я жду ответа,

– отметил Зеленский.