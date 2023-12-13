Під час спільної пресконференції з лідерами країн Північної Європи журналісти спитали Зеленського, про що він говорив із угорським прем'єром після інавгурації президента Аргентини.

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"Хай назве хоча б одну причину"

Глава держави зазначив, що його короткий діалог із прем'єром Угорщини після церемонії інавгурації Хав'єра Мілея не можна назвати особливою зустріччю чи навмисно спланованою. Зеленський наголосив, що, на його думку, між Угорщиною та Україною потрібно організувати конструктивну зустріч. Президент наголосив, що обом країнам важливо розмовляти, вирішувати проблеми, адже вони мають спільні кордони.

Однак, додав президент, він не бачить глобальної проблеми між державами, і саме тому їм потрібно зустрітися.

Я був правий, коли прямо сказав, що він (Орбан – 24 Канал) не має жодної причини блокувати українське членство в ЄС. І я попросив його назвати хоча б одну причину. Ні три, ні п’ять, ні десять. Хоча б одну. Я чекаю відповіді,

– наголосив Зеленський.

Орбан