Так, якщо рішення щодо нашого членства буде відкладене, то це може зачепити й питання переговорів із Молдовою, Боснією і Герцоговиною та Грузією, адже ці питання розглядаються в комплексі. Ведучий 24 Каналу Олексій Печій розповів деталі початку саміту Євроради у Брюсселі.

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Що відбувається на полях саміту в Брюсселі

Наприклад, Австрія вже натякає, що готова підтримати рішення щодо України, якщо відповідне рішення ухвалять щодо Боснії і Герцеговини. Усе це – внутрішні питання Євросоюзу. Держави-члени ЄС мають свої інтереси та намагаються їх вирішити, це не питання ставлення до України.

Скажу відверто, вже зараз у кулуарах існують розмови, що цей саміт може затягнутися ще на один день – включно із 16 грудня, бо є ціла низка питань,

– повідомив Печій.

Окрім переговорів щодо членства планують розглянути питання роботи Європейського фонду миру, з якого фінансується військова допомога нашій державі та виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової підтримки на наступні 4 роки – до 2027 року.

26 лідерів країн-членів ЄС вже встигли озвучити промову до цього саміту та виступають за ухвалення відповідного рішення. Утім, є єдина людина, що виступає проти цього рішення – прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який наголошує, що проти цього рішення. Як сказав сам Орбан, він не проти допомоги Україні в короткостроковій перспективі, а далі "треба шукати гроші за межами ЄС".

Фактично, Орбан хоче, щоб кожна європейська країна допомагала Україні із власної кишені. Натомість Угорщина не хоче приєднуватися до цієї допомоги.

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