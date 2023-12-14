Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на соблюдении семи рекомендаций. В то же время, он не против выделения 50 миллиардов евро. Об этом венгерский лидер сообщил по прибытии на саммит ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Членство Украины в ЕС

По словам Орбана, расширение не является теоретическим вопросом, поскольку это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах, имеющий предпосылки. Поэтому для Украины и установили семь рекомендаций, которые она не выполнила.

Мы установили семь предпосылок, и даже по оценке Комиссии три из них не выполнены. Следовательно, нет никаких оснований для переговоров о членстве Украины сейчас. Предпосылки были установлены не Венгрией, предпосылки установлены Комиссией. Семь пунктов, публичных, не подлежат обсуждению,

– заявил венгерский премьер.

Он также подчеркнул, что предпосылка является предпосылкой.

Предоставление финансовой поддержки Украине

Отвечая на вопрос, согласится ли Орбан на выделение 50 миллиардов евро для Украины, после того, как Еврокомиссия разморозила для него 10 миллиардов, он сказал, что нет. Премьер Венгрии отметил, что встреча проходит не для того, чтобы якобы торговаться. По его словам, говорится о подходах и принципах.

Орбан не против выделения денег Киеву, но за пределами долгосрочного бюджета ЕС. Он говорит, что государства-члены должны получить эти средства из национальных бюджетов стран.

В краткосрочной перспективе деньги для Украины уже есть в бюджете, так что не нужно принимать никаких дополнительных решений, чтобы дать их в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе, когда речь идет о большей сумме денег, моя позиция состоит в том, что мы должны дать их извне,

– подчеркнул премьер.

В то же время, отвечая на вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата, Орбан заявил, что "ее все любят".

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