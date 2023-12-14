Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на соблюдении семи рекомендаций. В то же время, он не против выделения 50 миллиардов евро. Об этом венгерский лидер сообщил по прибытии на саммит ЕС, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.
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Членство Украины в ЕС
По словам Орбана, расширение не является теоретическим вопросом, поскольку это юридически детализированный процесс, основанный на заслугах, имеющий предпосылки. Поэтому для Украины и установили семь рекомендаций, которые она не выполнила.
Мы установили семь предпосылок, и даже по оценке Комиссии три из них не выполнены. Следовательно, нет никаких оснований для переговоров о членстве Украины сейчас. Предпосылки были установлены не Венгрией, предпосылки установлены Комиссией. Семь пунктов, публичных, не подлежат обсуждению,
– заявил венгерский премьер.
Он также подчеркнул, что предпосылка является предпосылкой.
Предоставление финансовой поддержки Украине
Отвечая на вопрос, согласится ли Орбан на выделение 50 миллиардов евро для Украины, после того, как Еврокомиссия разморозила для него 10 миллиардов, он сказал, что нет. Премьер Венгрии отметил, что встреча проходит не для того, чтобы якобы торговаться. По его словам, говорится о подходах и принципах.
Орбан не против выделения денег Киеву, но за пределами долгосрочного бюджета ЕС. Он говорит, что государства-члены должны получить эти средства из национальных бюджетов стран.
В краткосрочной перспективе деньги для Украины уже есть в бюджете, так что не нужно принимать никаких дополнительных решений, чтобы дать их в краткосрочной перспективе. В более долгосрочной перспективе, когда речь идет о большей сумме денег, моя позиция состоит в том, что мы должны дать их извне,
– подчеркнул премьер.
В то же время, отвечая на вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата, Орбан заявил, что "ее все любят".
Позиция Орбана по поводу вступления Украины в ЕС: последние новости
- 7 декабря Эммануэль Макрон встретился с Виктором Орбаном для обсуждения повестки дня саммита ЕС. Президент Франции надеялся на то, что сможет дойти до компромисса с главой венгерского правительства. Впрочем, ничего не удалось. Как сообщали СМИ, по результатам встречи каждый из политиков остался при своем мнении.
- 12 декабря Орбан еще раз дал знать, что Венгрия выступает против членства Украины. По его словам, Европейская комиссия не смогла должным образом подготовить вопрос о вступлении Украины – именно поэтому начинать переговоры с ней якобы пока не следует.
- За день до решающего саммита европейских лидеров в Брюсселе премьер-министр Венгрии высказался по поводу членства нашего государства в Евросоюзе. Виктор Орбан выступал против начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз. Венгерский глава правительства цинично предлагал предоставить все, кроме членства.