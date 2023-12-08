На этот раз Эммануэлю Макрону снова ничего не удалось. Как пишут в СМИ, по результатам встречи каждый из политиков остался при своем мнении.

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Дойти до консенсуса не удалось

Как отмечают журналисты, Макрон пригласил Орбана в Елисейский дворец для обсуждения повестки дня саммита ЕС. Он запланирован на 14 – 15 декабря. Одни из тем – европейская помощь Украине, расширение и реформирование Евросоюза.

Виктор Орбан в интервью Le Point подчеркнул, что украинцы "не готовы к переговорам". Он также добавил, что европейцы "не готовы принять их в качестве полноправных членов" ЕС. Венгерский премьер не унимался и вновь подчеркнул, что Украина – "одна из самых коррумпированных стран мира".

На этом он не останавливался. По словам Орбана, если Украина присоединится к ЕС, то Франция будет обязана заплатить в общий бюджет "свыше 3,5 миллиарда евро". Он также уверял, что присоединение Киева будет иметь "ужасные последствия" для сельского хозяйства ЕС.

По словам Орбана, он за то, чтобы поднять уровень сотрудничества ЕС с Украиной. В то же время, он против того, чтобы наше государство получило возможность стать частью Евросоюза.

Украине тяжело, она страдает от российского вторжения, и мы решили ее поддержать. Поэтому легитимно, чтобы весь Европейский совет посылал хорошие сигналы Украине. Я за это. Однако есть и другие типы сигналов, которые нужно послать, чем открытие переговоров о членстве в Европейском Союзе. Мы не должны этого делать,

– подчеркнул Орбан.

Как пишет издание, премьер-министр Венгрии на ужине с Макроном пытался убедить его в желательности стратегического партнерства, отвергая открытие переговоров о вступлении в Евросоюз. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, заметили, что по результатам вечера "все остались при своем мнении".

Заметим, что сам Макрон перед встречей был оптимистично сконфигурирован. В то же время, часть политиков вспомнили его провалы в попытках убедить своих собеседников. Чего стоят неоднократные попытки президента Франции "достучаться" до Владимира Путина.