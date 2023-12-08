Цього разу в Еммануеля Макрона знову нічого не вдалося. Як пишуть у ЗМІ, за результатами зустрічі кожен з політиків залишився при своїй думці.

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Дійти до консенсусу не вдалося

Як зазначають журналісти, Макрон запросив Орбана до Єлисейського палацу для обговорення теми порядку денного саміту ЄС. Він запланований на 14 – 15 грудня. Одні з тем – європейська допомога Україні, розширення та реформування Євросоюзу.

Віктор Орбан в інтерв'ю Le Point наголосив, що українці "не готові до переговорів". Він також додав, що європейці "не готові прийняти їх як повноправних членів" ЄС. Угорський прем'єр не вгамовувався та знову наголосив, що Україна – "одна з найбільш корумпованих країн світу".

На цьому він не зупинявся. За словами Орбана, якщо Україна приєднається до ЄС, то Франція буцімто буде зобов'язана заплатити до спільного бюджету "понад 3,5 мільярда євро". Він також запевняв, що долучення Києва матиме "жахливі наслідки" для сільського господарства ЄС.

За словами Орбана, він за те, щоб підняти рівень співпраці ЄС з Україною. Водночас він проти того, щоб наша держава отримала можливість стати частиною Євросоюзу.

Україні важко, вона потерпає від російського вторгнення, і ми вирішили її підтримати. Тому є легітимним, щоб уся Європейська рада надсилала хороші сигнали Україні. Я за це. Однак є й інші типи сигналів, які потрібно надіслати, ніж відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Ми не повинні цього робити,

– наголосив Орбан.

Як пише видання, прем'єр-міністр Угорщини на вечері з Макроном намагався переконати його у бажаності стратегічного партнерства, відкидаючи відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу. Журналісти, посилаючись на власні джерела, зауважили, що за результатами вечора "всі залишилися при своїй думці".

Зауважимо, що сам Макрон перед зустріччю був оптимістично налаштований. Водночас частина політиків пригадали його провали у спробах переконати своїх співрозмовників. Чого лише варті неодноразові спроби президента Франції "достукатися" до Владіміра Путіна.