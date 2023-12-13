Про це Президент України заявив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Зеленський підкреслив, якщо не буде позитивного рішення, це означатиме, що "Путін на це наклав вето", передає 24 Канал.

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Наш вибір – бути в ЄС

Зеленський 13 грудня прибув з офіційним візитом у Норвегію, де зустрівся з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стере. На пресконференції, яка відбулася після переговорів, журналісти поцікавилися – чи має Україна "план Б" на випадок, якщо країни ЄС не ухвалять позитивного рішення щодо початку переговорів про вступ. Відповідаючи на питання, Зеленський наголосив, що 99 країн підтримують Україну на її шляху до євроінтеграції, адже наша країна виконала всі вимоги Єврокомісії.

Президент України також додав, що наша країна була дуже конструктивна у своїх кроках. Водночас, Зеленський визнав, що "є блокування з боку Угорщини – і це факт". Він наголосив, що позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ є лише питанням стійкості країн ЄС.

Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок переговорів. Тут питання тільки стійкості країн ЄС, тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги, вони нічого не змогли зробити, не змогли окупувати жодного села, я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити,

– заявив Зеленський.

Водночас, за словами Зеленського, Росія не витрачала цей час. Поки Україна виконувала вимоги на шляху до євроінтеграції, у Кремлі працювали з різними країнами, й не лише Європи, а на багатьох континентах. Президент додав, що Росія почала тиснути на них, а тому відсутність позитивного результату щодо України означатиме лише одне – "Путін наклав вето на це рішення".

"Тому, якщо не буде позитивного результату – питання не в плані Б. У нас є тільки один план – це наш вибір – бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву – це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення", – підкреслив Президент України.

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