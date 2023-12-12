Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар 11 грудня взяв участь у засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах у Брюсселі. Одна з тем переговорів глав дипломатій країн-членів ЄС стосувалася і України.

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Що відомо про рішення Словаччини

Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням,

– заявив Бланар.

Крім цього, він паралельно наголосив на тому, що необхідно більше зосередитися "на пошуку мирних рішень" і займатися відновленням України, що має наблизити країну до членства в ЄС.

Глава МЗС також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

Бландар зазначив про продовження надання Україні гуманітарної підтримки, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими.

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