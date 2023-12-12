Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телемарафону. Він наголосив, що є певні позитивні сигнали зі сторони Угорщини.

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Позитивні сигнали для України

Глава МЗС заявив, що в ЄС наразі немає жодної країни, яка б не хотіла бачити Україну у складі Європейського союзу.

Є лише країна, яка хоче більш повільний процес вступу і більш ретельно вивчати наслідки цього вступу – це Угорщина. Але вчора (11 грудня – 24 Канал), за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, загроза того, що Угорщина в принципі виступає проти членства України в ЄС, знята,

– розповів Кулеба.

За словами міністра, Сіярто підтвердив, що питання зовсім не в цьому.

Глава МЗС зазначив, що не може бути відвертим та прямолінійним у цьому питанні, оскільки "ставки надзвичайно високі".

Кулеба також наголосив на позитивному офіційному сигналі від уряду Словаччини про підтримку відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС.

Сьогодні є дуже обережний сигнал з Угорщини та відкритий сигнал зі Словаччини, але все буде вирішуватися в останню хвилину. Зараз ніхто не може спрогнозувати, наскільки довго триватиме саміт Європейської ради. Можуть всю ніч сидіти,

– зазначив міністр.

За словами глави МЗС, саміт Європейської ради буде дуже непростим, адже багато дискусій не лише щодо українського питання і в буквальному сенсі до останньої хвилини будуть тривати перемовини.

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