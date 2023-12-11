Представники національних меншин просять підтримати Україну. Для цього вони звернулися до Орбана, Фіцо та Шарля Мішеля, детально розкаже 24 Канал.

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Словаки Закарпаття звернулися до Фіцо, а угорці – до Орбана

Вони опублікували відкрите звернення, в якому просять підтримати рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Також "наполегливо закликають усіх лідерів держав-членів Європейського Союзу продовжувати підтримувати Україну на шляху євроінтеграції".

Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроєкт,прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою,

– ідеться у зверненні.

Втім, там сподіваються, що пропозиції нацменшин врахують у законопроєкті. Словаки та угорці просять про підтримку України, адже вона навіть під час війни "продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям".

"Ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль в цьому напрямку", – підсумовують у зверненні.

Деталі щодо звернення

Звернення словаків адресовано прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо та голові Європейської ради Шарлю Мішелю. Його опублікували голова громадської організації "Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство словацьких жінок "Довіра" Яна Дудаш-Рижак та керівник ГО "Товариство словацької інтелігенції Закарпаття" Ернест Горват.

Угорці відповідно звернулися до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і також до Мішеля. Лист підписали Ласло Зубанич (товариство угорців ДСУУ), Карло Резеш (голова Берегівської районної ради), Юдіта Петеї (депутат закарпатської обласної ради) і Йосип Резеш (голова молодіжної регіональної фундації угорської молоді). "Українська правда" зауважила, що це лідери всіх ключових об'єднань угорців, окрім КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття) – воно підконтрольне Орбану.

Словаччина та Угорщина – проти вступу України до ЄС

Державні діячі цих країн вважають, що Україні не місце в Європейському союзі. Наприклад, у МЗС Словаччини заявили, що нашій державі дуже далеко до ЄС, а причиною назвали війну. А Орбан постійно обіцяє заблокувати переговори про вступ України в ЄС.