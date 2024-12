Що відомо

Європейський Союз підписав контракт із консорціумом SpaceRISE на створення 290 супутників IRIS2 до 2030 року. Контракт вартістю 10,6 мільярда євро дозволить розгорнути безпечний аналог Starlink, яким користуватимуться держави-члени ЄС, а також приватні компанії і звичайні громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт ЄС.

Технологія працюватиме на середній і низькій навколоземній орбіті. Проєкт очолюють SES SA, Eutelsat SA і Hispasat S.A., три найбільші європейські оператори супутникових мереж. Такі компанії, як Airbus Defence, Deutsche Telekom і Orange є іншими ключовими партнерами по 12-річному контракту.

Європейська супутникова мережа IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) складатиметься з 264 космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті і 18 на середній навколоземній орбіті. Більша частина цих потужностей призначена для комерційних широкосмугових послуг для бізнесу і домогосподарств, а решта — для державних установ.

Європейське космічне агентство (ЄКА), яке є ключовим гравцем в ініціативі IRIS2, зазначає, що перший запуск запланований на 2029 рік, додаючи, що нове сузір'я буде "безпечно і швидко спілкуватися й залишатися постійно на зв'язку, не потребуючи тисяч супутників", на відміну від Starlink.

Наразі невідомо, як супутники IRIS порівнюються зі Starlink з погляду швидкості і покриття: чи є вони такими ж швидкими, чи поступаються супутникам SpaceX – ще належить з'ясувати. Крім того, залишається під питанням підтримка можливості прямого зв'язку з мобільними телефонами.

Рішення Європи запустити свій супутниковий інтернет, який не залежатиме від примх і настрою суперечливого мільярдера, не є несподіванкою, особливо після того, як ЗМІ заявили, що Ілон Маск вів таємні переговори російським диктатором. Він також відмовився дозволити українським військам використовувати Starlink для атак у Криму, заявивши пізніше, що це рішення було прийнято, щоб уникнути ескалації конфлікту. Тож невідомо, як він поводитиметься у разі ймовірної війни ЄС та Росії.