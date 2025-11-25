Про це під час презентації повідомив президент і CEO "Київстар" Олександр Комаров. 24 Канал відвідав захід та розповідає основні деталі.

Під час презентації 24 листопада Олександр Комаров підкреслив, що запуск став можливим завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації та Нацкомісії, адже регуляторний фреймворк для цієї технології в Європі створювався вперше та лише шостий раз у світі.

"Не сталося б цього запуску без всебічної підтримки Мінцифри та Комісії. Ми дуже вдячні, що цей процес став можливим", – зазначив він.


Олександр Комаров / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

За словами Комарова, лише за перший день мережа Starlink Direct-to-Cell зареєструвала близько 196 тисяч пристроїв із SIM-картами Київстару.

Мене ця цифра і тішить, і трохи хвилює. Люди потрапляють у ситуації, коли немає жодного покриття, і тоді телефон переходить до супутникової мережі,
– пояснив директор Київстар.

Абоненти вже надіслали 16 тисяч SMS.

Алгоритм підключення виглядає так:

  1. Смартфон шукає мережу Київстар;
  2. Якщо її немає – шукає національний роумінг у 2G/3G;
  3. Якщо і він недоступний – реєструється в супутниковій мережі Kyivstar Starlink.

Комаров підкреслив, що сервіс працює на відкритій місцевості, не підтримується у приміщеннях та поки доступний лише на Android-смартфонах. Підтримка iOS зараз у технічній інтеграції.

Також Комаров повідомив, що сервіс Starlink Direct-to-Cell буде безкоштовним для абонентів у межах їхніх чинних тарифних планів. "Сподіваюся, що до Різдва вдасться поширити і на iOS, але точної дати поки немає", – зазначив Комаров.

Важливо! Технологія має нижчий рівень сигналу на відстані 20 – 30 кілометрів від кордону. Це пов'язано з тим, що Україна та сусідні держави використовують той самий частотний спектр.

Щоб не створювати завади операторам інших країн, цей рівень сигналу буде обмежений. Це етика електромагнітної сумісності,
– пояснив керівник Київстару.

Голова НКЕК Лілія Мальон також зазначила, що Starlink Direct-to-Cell неможливо впроваджувати без тривалого тестування, адже потрібно гарантувати відсутність завад для інших операторів в Україні та сусідніх країнах. Тому зараз для тестів діє обмеження на використання технології поблизу кордону.

За словами Мальон, наразі лише Київстар з усіх операторів працює над наданням послуги супутникового звʼязку.

Комаров наголосив, що в Україні 20 – 25% території залишаються без будь-якого мобільного зв’язку, хоча населення там невелике. LTE-покриття охоплює 96,5% людей, але сотні маленьких населених пунктів досі повністю "в тіні".

Крім того, супутниковий зв’язок може стати критичним під час:

  • відсутності електрики;
  • аварій та надзвичайних ситуацій;
  • перебування у віддалених районах.

Комаров навів статистику МНС за 2020 рік: лише в Карпатському регіоні було врятовано близько 600 людей, а 18 – не вдалося врятувати через відсутність зв’язку.

За його словами, доставка SMS через супутник не гарантується в реальному часі: можливі затримки 10–20 секунд, однак компанія контролює швидкість передачі та стабільність з’єднання.

Мальон з НКЕК також нагадала, що у 2027 році Всесвітня конференція радіозв’язку визначить частоти, технічні умови та регуляторні підходи для супутникових і мобільних мереж, що стане основою для подальшого формування українського регуляторного поля.

У Київській області за два осінні місяці зафіксували сумарно 200 тисяч годин відсутності електропостачання на об’єктах, підкреслив керівник Київстару. Хоча мережа тримається автономно понад 8 годин, а 25% станцій на генераторах, покриття все ще може тимчасово зникати.

У таких випадках Direct-to-Cell дозволить:

  • надсилати SMS;
  • а згодом – здійснювати дзвінки через OTT;
  • користуватися базовим інтернетом на швидкостях рівня 3G.

Київстар підписав рамкову угоду зі SpaceX у грудні 2024 року. До цього моменту компанія протестувала технологію на пілотній групі, а нині відкрила її для всіх.

"Ми запускаємо технологію фактично як пілотний проєкт для всієї Європи – без сформованого законодавства, але в рамках перевірених стандартів LTE та нашого власного спектра", – підкреслив Комаров.