У 2025 році один із трійки українських мобільних операторів – "Київстар" – часто зʼявлявся у новинах. Причому з цікавими технологічними приводами. Зокрема, про тестування супутникового звʼязку прямісінько зі смартфона та перший "чисто" український вихід на американську біржу.

У Львові відбулася конференція IT Arena 2025, один із спікерів якої – очільник "Київстару". 24 Канал відвідав IT Arena і розповідає головне з виступу Олександра Комарова, гендиректора "Київстар" – про вихід на біржу, проблеми галузі та нові рішення зі звʼязку.

Галузеві виклики: чому телеком "відстає"?

Телеком за природою – цифрова індустрія, але історично відставав від ключових зламів, зазначив Комаров. Голова "Київстару" нагадав, що оператори фактично не брали участі у створенні масових індустрій цифрових сервісів під час "інтернет-революції", а нині відстають і у хвилі ШІ.

Окрема проблема – капіталомісткість. У 2024-му в Kyivstar співвідношення капітальних інвестицій до виручки становило 28 – 30% (це рівень ринків у "гірших умовах", для розвинених – 16%), причому на стартах поколінь – 3G/4G/5G – потреби зростають.

"Це наша реальність: з кожної гривні, сплаченої операторам, 28 – 30 копійок ми майже одразу реінвестуємо в наступному бізнес-циклі. І це у нормальні періоди. А ми часто живемо в аномальних", – зазначив спікер.

На технологію LTE двом із трьох українських операторів довелося залучати кредити, розповів Комаров.

Олександр Комаров гендиректор "Київстар" Ще одна "хронічна болячка" галузі – оподаткування. Це загальна частка податків і регуляторних зборів, які мобільна телеком-індустрія України платить за рік. Окрім "звичайних" майже 30% корпоративних податків (податок на прибуток, податок на репатріацію, ПДВ тощо), зверху є "люксовий" податок: з кожної гривні, отриманої від клієнтів, ми сплачуємо 7,5% як своєрідний акциз. А знизу – безліч регуляторних платежів: щоквартальні збори за користування частотами, за радіомоніторинг тощо. В результаті маємо такий рівень фіскального навантаження.



Олександр Комаров / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Живлення під час блекаутів, купівля Helsi та Uklon, партнерство зі Starlink

У 2021 компанія розвивалася – за швидкістю мережі очолювала рейтинги Ookla, а частка "нової" (нетелеком) виручки зросла з 0,3% у 2019-му до близько 2% у 2021-му; драйверами стали Kyivstar TV, хмара й Big Data.

Повномасштабна війна змістила пріоритети: ними стали безпека людей, відновлення та резервування мережі, керованість бізнесу й соціальна допомога. Близько 20% інвестицій спрямували на стійкість: резервування "ядра", відновлення після деокупації (втрачено близбкл 800 сайтів (майданчиків; у піку під окупацією — близько 2000 із 15 000), енергостійкість фіксованої мережі.

Комаров поділився деталями роботи під час блеакутів: на приблизно 45 000 багатоквартирних будинків із близько 90 тисяч комутаторів виконали 90 тисяч операцій із модернізації живлення (це 270 тисяч людино-годин за 9 місяців).

У роумінгу без націнок обслуговується 3,8 мільйона українців за кордоном; водночас на ринку "випарувалося" 6 – 6,3 мільйона SIM-карт.

У серпні 2022-го компанія придбала Helsi й надалі інвестувала 29 мільярдів гривень у три напрямки: мережа (LTE 900, щільність, понад 1000 нових сайтів щороку з 2023-го; майже 70 тисяч базових станцій), стійкість (під часнацблекауту мережа типу RAN тримає близбкл 10 год, "ядро" – 72 години, фіксована мережа – щонайменше 10 годин).

Додатково – 7,5 мільярда грн у злиття та поглинання (Helsi, оператора інтернету на Київщині під назвою LanTrace, Uklon) і 3,5 мільярда грн на соціальні проєкти (зокрема близько 0,5 мільярда грн — фонду "Повернись живим").

Наприкінці 2024 року Kyivstar підписав зі SpaceX угоду Direct-to-Cell; запуск – поетапний, із гарантією SMS-зв’язку по всій Україні навіть під час блекаутів і безкоштовно до завершення війни.

Кожен клієнт Kyivstar зможе надсилати SMS з будь-якої точки України – без "білих плям",

– пообіцяв Комаров і додав, що планується впровадження у перспективі й роботи одного з месенджерів через цю послугу.

Про вихід на торги

Олександр Комаров згадав й про вихід "Київстару" на біржу NASDAQ:

Обирали серед Варшави, Нью-Йорка та Лондона. І врешті обрали Нью-Йорк – сміливіше, дорожче на старті, зате віддача більша.

Вихід на NASDAQ / Фото Nasdaq, Inc., Vanja Savic

У частині виступу про лістинг Комаров підкреслив, що "Київстар" – перша "чисто" українська компанія на американській біржі; рішення ухвалили попри війну, щоб відкрити цінність для стейкхолдерів і забезпечити доступ до капіталу:

Олександр Комаров гендиректор "Київстар" Ми творимо історію. Чому під час війни? Бо так ми відкриваємо цінність для стейкхолдерів, акціонерів, українського бізнесу й України. Поки це підтверджується, хоча ринки волатильні, Україна – надзвичайно волатильна для капіталу.

Керівник "Київстару" поділився такими деталями: після першого місяця й п’яти днів торгів ринкова капіталізація становила 2,8 мільярда доларів за мультиплікатора 4 – на рівні найкращих компаній Східної Європи поза станом війни. Цікаво, що капіталізація материнської VEON – 3,9 мільярда доларів, причому середньоденні обсяги торгів у "Київстару" у 4 – 4,5 вищі за VEON.