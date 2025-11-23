Хто очолив витрати українців на мобільний зв'язок?

Статистика показує, що українці найбільше витратили на поповнення мобільного у листопаді на "Київстар", передає 24 Канал з посиланням на дані Monobank.

Наприклад, на послуги мобільного зв'язку від "Київстар" – понад 331 мільйон гривень, на Vodafon – 198,5 мільйона гривень, а трійку замикає lifecell – 187,85 мільйона гривень.

До списку 10 інших операторів входять:

AIRALO – у листопаді було витрачено 580 тисяч гривень;

Інтертелеком – менше отримав телекомунікаційний оператор 574 тисячі гривень;

Тримоб – тут сума складає 104,89 тисячі гривень;

Телесистеми України – 92,37 тисячі гривень;

LycaMobile – 69,30 тисячі гривень;

monobeatles – 13 тисячі гривень.

Нагадуємо! За оцінками НБУ, у жовтні витрати домогосподарств зросли на 9% рік до року. Того місяця інфляція залишається високою, що тисне на споживчі витрати.

