Хто очолив витрати українців на мобільний зв'язок?
Статистика показує, що українці найбільше витратили на поповнення мобільного у листопаді на "Київстар", передає 24 Канал з посиланням на дані Monobank.
Наприклад, на послуги мобільного зв'язку від "Київстар" – понад 331 мільйон гривень, на Vodafon – 198,5 мільйона гривень, а трійку замикає lifecell – 187,85 мільйона гривень.
До списку 10 інших операторів входять:
- AIRALO – у листопаді було витрачено 580 тисяч гривень;
- Інтертелеком – менше отримав телекомунікаційний оператор 574 тисячі гривень;
- Тримоб – тут сума складає 104,89 тисячі гривень;
- Телесистеми України – 92,37 тисячі гривень;
- LycaMobile – 69,30 тисячі гривень;
- monobeatles – 13 тисячі гривень.
Нагадуємо! За оцінками НБУ, у жовтні витрати домогосподарств зросли на 9% рік до року. Того місяця інфляція залишається високою, що тисне на споживчі витрати.
Які витрати на заправках України?
Витрати українців на заправках українців сягають мільярдів гривень. Наприклад, найбільші витрати цьогоріч були на OKKO – майже 5,5 мільярдів гривень.
А друге та третє місця займають витрати на заправки WOG та UPG – це 4,2 мільярда та 1,2 мільярда гривень відповідно.