На якій заправці витрати у 2025 найбільші?

Статистика показує, що українці найбільше витратили цьогоріч на заправках ОККО – майже 5,5 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Monobank.

Читайте також Понад 400 посилок перетворилися на попіл: росіяни знищили відділення "Нової пошти" на Донеччині

Зверніть увагу! Наведені дані засновані на статистиці Monobank. Станом на зараз, цим банком користуються приблизно 9,9 мільйона користувачів.

Друге місце за витратами посідає WOG. Там українці "залишили" – близько 4,2 мільярда гривень за 2025.

Замикає трійку UPG. Тут витрати склали орієнтовно – 1,2 мільярда гривень з початку року.



Скільки українці витратили на заправках з початку 2025 / Скриншот Дашборд Monobank

Цікаво, що, якщо брати увесь період з моменту запуску Monobank (приблизно з грудня 2017 року і до тепер) лідером так само є ОККО – майже 26,6 мільярда гривень.



Скільки українці витратили з карти моно на заправках з моменту відкриття монобанку / Скриншот Дашборд Monobank

Також значні витрати українці мали протягом цього періоду на заправках:

WOG – близько 12,8 мільярда гривень;

UPG – 4,9 мільярда гривень;

SOCAR – 3,6 мільярда гривень.

Зауважте! Йдеться саме про безготівкові розрахунки. У цих сумах не враховуються витрати здійсненні через інші банки, або готівкою.

Останні важливі новини про АЗС