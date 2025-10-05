На какой заправке расходы в 2025 году самые большие?

Статистика показывает, что украинцы больше всего потратили в этом году на заправках ОККО – почти 5,5 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Monobank.

Обратите внимание! Приведенные данные основаны на статистике Monobank. По состоянию на сейчас, этим банком пользуются примерно 9,9 миллиона пользователей.

Второе место по расходам занимает WOG. Там украинцы "оставили" – около 4,2 миллиарда гривен за 2025 год.

Замыкает тройку UPG. Тут расходы составили ориентировочно – 1,2 миллиарда гривен с начала года.



Сколько украинцы потратили на заправках с начала 2025 года / Скриншот Дашборд Monobank

Интересно, что, если брать весь период с момента запуска Monobank (примерно с декабря 2017 года и до сих пор) лидером так же является ОККО – почти 26,6 миллиарда гривен.



Сколько украинцы потратили с карты моно на заправках с момента открытия монобанка / Скриншот Дашборд Monobank

Также значительные расходы украинцы имели в течение этого периода на заправках:

WOG – около 12,8 миллиарда гривен;

UPG – 4,9 миллиарда гривен;

SOCAR – 3,6 миллиарда гривен.

Заметьте! Речь идет именно о безналичных расчетах. В этих суммах не учитываются расходы осуществленные через другие банки, или наличными.

