Было Shell – стало Ukrnafta?

Это фактически означает начало масштабного ребрендинга всей бывшей сети Shell, включающей 118 АЗС по всей стране, из которых 22 – в столице, передает 24 Канал.

Справка. Укрнафта ранее завершила сделку по приобретению 51% в совместном предприятии с Shell. Остальные 49% остаются у Фонда госимущества Украины.

Shell исчезнет полностью?

По словам экс-коммерческого директора компании Сергея Федоренко, все упоминания о Shell должны исчезнуть с украинских заправок до февраля 2026 года. Ребрендинг включает не только изменение логотипов, но и ремонт и стандартизацию объектов – этот процесс продлится несколько лет.

После завершения интеграции Укрнафта получит сеть из 663 АЗС – крупнейшую в Украине.

Кроме того, активно расширяется и сеть UPG – компания уже перебрендирует 34 заправки ANP в Киеве и в ближайшее время получит разрешение на аренду еще 47 АЗС.