Було Shell – стало Ukrnafta?

Це фактично означає початок масштабного ребрендингу всієї колишньої мережі Shell, що включає 118 АЗС по всій країні, з яких 22 – у столиці, передає 24 Канал.

Довідково. Укрнафта раніше завершила угоду щодо придбання 51% у спільному підприємстві з Shell. Інші 49% залишаються у Фонду держмайна України.

Shell зникне повністю?

За словами екскомерційного директора компанії Сергія Федоренка, всі згадки про Shell мають зникнути з українських заправок до лютого 2026 року. Ребрендинг включає не лише зміну логотипів, а й ремонт та стандартизацію об'єктів – цей процес триватиме кілька років.

Після завершення інтеграції Укрнафта отримає мережу з 663 АЗС – найбільшу в Україні.

Крім того, активно розширюється і мережа UPG – компанія вже перебрендовує 34 заправки ANP у Києві й найближчим часом отримає дозвіл на оренду ще 47 АЗС.