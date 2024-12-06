Графіки, надані фахівцями Економічної експертної платформи свідчать, що SOCAR впевнено утримує лідерські позиції по сплаті податків серед АЗС. Про це пише видання Oboz.ua.

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Нагадаємо, що у ІІ кварталі 2024-го року компанія SOCAR стала другою зі сплати податків на працівників та третьою по сплаті податків з продажів пального. А у І кварталі цього року компанія SOCAR сплатила найбільше податків з продажів пального та стала другою зі сплати податків на працівників.

Минулого року компанія SOCAR у 3-х кварталах стала лідером зі сплати податків з пального та у 2-х кварталах – зі сплати податків на працівників. Дослідження з визначення тіньової частки у підакцизних товарах та її динаміки було проведено фахівцями Інституту соціально-економічної трансформації (ІСЕТ), аналітичного центру CASE та Економічної експертної платформи.

Як зазначили автори роботи, акцизні податки встановлюються з подвійною метою: з одного боку, штучно зменшити споживання певних типів товарів, за рахунок еластичності попиту, з іншого – наповнювати бюджет у спосіб, менш шкідливий ніж більшість інших податків.

Як українські АЗС сплачували податки у ІІІ кварталі 2024 року / Графік Економічної експертної платформи

Як українські АЗС сплачували податки у ІІІ кварталі 2024 року / Графік Економічної експертної платформи

На думку авторів дослідження, повномасштабна війна, ймовірно, спричинила деяке зростання частки «тіньових» продажів (при зменшенні абсолютних цифр) на тлі різкого падіння легальних. Але заходи, вжиті протягом 2023 р. призвели до різкого зменшення цієї частки в середньому по року, при цьому обсяги нелегального ринку зменшилися у 2.5 рази.

Ринок пального був у "тіні" на 30%, після посилення контролю нелегальна частка впала до менш як 10%, –

зазначає Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи.

За його словами, мережі демонструють різне податкове навантаження. Хтось може сказати, що це залежить від цін на паливо у роздробі. Але показовим є те, що "сірі" мережі АЗС платять і мінімальні офіційні зарплати, а решту видають у конвертах.

Для оцінки повноти оподаткування акцизним податком пального, яке виробляється та імпортується в Україну було використано дані енергетичного балансу України (в розрізі продуктів), який щорічно публікується Державним комітетом статистики України у порівнянні з оцінкою загального споживання пального на підставі оцінки середнього пробігу транспортних засобів.