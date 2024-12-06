Графики, предоставленые специалистами Экономической экспертной платформы свидетельствуют, что SOCAR уверенно удерживает лидерские позиции по уплате налогов среди АЗС. Об этом пишет издание Oboz.ua.

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Напомним, что во II квартале 2024-го года компания SOCAR стала второй по уплате налогов на работников и третьей по уплате налогов с продаж топлива. А в I квартале этого года компания SOCAR уплатила больше всего налогов с продаж топлива и стала второй по уплате налогов на работников.

В прошлом году компания SOCAR в 3-х кварталах стала лидером по уплате налогов с топлива и в 2-х кварталах – по уплате налогов на работников. Исследование по определению теневой доли в подакцизных товарах и ее динамики было проведено специалистами Института социально-экономической трансформации (ИСЭТ), аналитического центра CASE и Экономической экспертной платформы.

Как отметили авторы работы, акцизные налоги устанавливаются с двойной целью: с одной стороны, искусственно уменьшить потребление определенных типов товаров, за счет эластичности спроса, с другой – наполнять бюджет способом, менее вредный чем большинство других налогов.



Как украинские АЗС платили налоги в III квартале 2024 года / График Экономической экспертной платформы



Как украинские АЗС платили налоги в III квартале 2024 года / График Экономической экспертной платформы

По мнению авторов исследования, полномасштабная война, вероятно, вызвала некоторый рост доли "теневых" продаж (при уменьшении абсолютных цифр) на фоне резкого падения легальных. Но меры, принятые в течение 2023 года привели к резкому уменьшению этой доли в среднем по году, при этом объемы нелегального рынка уменьшились в 2.5 раза.

Рынок топлива был в "тени" на 30%, после усиления контроля нелегальная доля упала до менее 10%, –

отмечает Олег Гетман, экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

По его словам, сети демонстрируют разную налоговую нагрузку. Кто-то может сказать, что это зависит от цен на топливо в рознице. Но показательно то, что "серые" сети АЗС платят и минимальные официальные зарплаты, а остальные выдают в конвертах.

Для оценки полноты налогообложения акцизным налогом топлива, которое производится и импортируется в Украину были использованы данные энергетического баланса Украины (в разрезе продуктов), что ежегодно публикуется Государственным комитетом статистики Украины в сравнении с оценкой общего потребления топлива на основании оценки среднего пробега транспортных средств.