Что происходит с ценами на топливо в США?

Понедельник стал уже восьмым днем подряд, когда средняя национальная цена выросла в годовом измерении, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Это значительное изменение, если сравнивать с началом года. Тогда бензин был дешевле на 30, 40 и даже 50 центов, чем в то же время 2024 года.

Цены на заправках все еще относительно низкие. Более того – они далеки от исторического пика 2022 года. Но вся эта тенденция противоречит ключевому аргументу Трампа по доступности цен.

Во время важной речи по экономической политике в Майами 6 ноября он заявил, что цены на бензин упали до самого низкого уровня за два десятилетия. Но на самом деле средняя цена на бензин составляла 3,08 долларов за галлон – вовсе не рекорд за десятилетие. Кроме того, это лишь на несколько центов дешевле, чем при Байдене годом ранее.

Важно! В интервью Fox News министр финансов Скотт Бессент утверждал, что цены на нефть и бензин существенно снизились при президенте Трампе. Однако в тот день цены на бензин были на три цента выше, чем год назад.

Американцы говорят, что между риторикой Трампа о ценах и реальностью, есть разрыв. По данным опроса CBS News, 60% американцев считают, что Трамп только создает впечатление, что ситуация с ценами и инфляцией лучше, чем на самом деле.

Скачок до 5 долларов за галлон после вторжения России в Украину в 2022 году вызвал возмущение и политический кошмар для администрации Байдена.

Водители в некоторых штатах экономят на цене бензина, если сравнивать с прошлым годом. Например, цены значительно ниже в:

Колорадо (на 24 цента); Вайоминге (19 центов); Гавайях (12 центов); Висконсине (12 центов); Мэриленде (9 центов); Северной Дакоте (9 центов).

В то же время средние цены существенно выросли в таких штатах:

Орегон (на 27 центов); Аляска (26 центов); Вашингтон (20 центов); Калифорния (16 центов); Айдахо (16 центов); Аризона (14 центов); Мичиган (9 центов); Невада (9 центов).

Прогнозируется, что средняя национальная цена бензина на День благодарения составит 3,02 доллара – это один из самых низких показателей на День благодарения со времени пандемии 2020 года. С учетом инфляции, цены на бензин на День благодарения не были такими низкими с 2016 года.

Интересно! Некоторые на Уолл-стрит ожидает еще более низких цен в 2026 году.

Напомним, что Дональд Трамп уже ранее заявлял, что Америка становится успешнее при его руководстве. Об этом он писал в своей соцсети.

Цены падают, доходы растут, границы закрыты, бензин дешевый, инфляция мертва – наша страна процветает,

– сообщал Трамп.

Заметьте! Он добавил, что наблюдается также большой наплыв компаний в США.

