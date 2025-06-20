Как упали цены на бензин в США

Большое количество автомобильных поездок в США объясняют ценами на бензин, которые упали примерно на 25 центов за галлон по сравнению с прошлым годом. Это самая низкая стоимость топлива с 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Епкогг.

Смотрите также Растет быстрее цен на нефть: стоимость дизеля в Европе увеличивается

По подсчетам Американской автомобильной ассоциации (AAA), с 28 июня по 6 июля около 61,6 миллиона американцев поедут в автомобильные поездки.

Количество автомобилистов на дорогах США за этот период возрастет на 2,2% по сравнению с 2024 годом.

Поскольку цены были значительно ниже, чем в прошлом году, они несколько вырастут, но пока нет признаков возвращения к уровню прошлого лета,

– говорят в ААА.

Важно! Свой прогноз трафика ассоциация составила до эскалации конфликта между Ираном и Израилем, который вызвал рост цен на нефть и увеличил риски роста цен на топливо.

Как меняется спрос на бензин в США

Рост количества автомобильных путешествий, по прогнозам специалистов, не приведет к существенному увеличению спроса на бензин. Это объясняют улучшением топливной эффективности автомобилей.

Управление энергетической информации США подсчитало, что спрос на бензин среди американцев на прошлой неделе был на 1% меньше, чем в прошлом году в этот же период.

Аналитики ожидают, что спрос будет продолжать падать и в 2026 году.

До конца следующего года также прогнозируют снижение розничных цен на топливо в большинстве штатов.

Стоит знать! Впрочем ситуация с ценами на бензин в США, по словам аналитиков, остается нестабильной из-за ирано-израильского конфликта. Рост цен на нефть создает предпосылки для дальнейшего повышения цен на бензин по всей стране.