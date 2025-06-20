Як впали ціни на бензин у США

Велику кількість автомобільних поїздок у США пояснюють цінами на бензин, які впали приблизно на 25 центів за галон у порівнянні з минулим роком. Це найнижча вартість палива з 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Еnkorr.

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За підрахунками Американської автомобільної асоціації (AAA), з 28 червня по 6 липня близько 61,6 мільйона американців поїдуть в автомобільні поїздки.

Кількість автомобілістів на дорогах США за цей період зросте на 2,2% у порівнянні з 2024 роком.

Оскільки ціни були значно нижчими, ніж торік, вони дещо зростуть, але наразі немає ознак повернення до рівня минулого літа,

– говорять в ААА.

Важливо! Свій прогноз трафіку асоціація склала до ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який викликав зростання цін на нафту і збільшив ризики зростання цін на пальне.

Як змінюється попит на бензин у США

Зростання кількості автомобільних мандрівок, за прогнозами фахівців, не призведе до істотного збільшення попиту на бензин. Це пояснюють покращенням паливної ефективності автомобілів.

Управління енергетичної інформації США підрахувало, що попит на бензин серед американців минулого тижня був на 1% меншим, ніж торік у цей же період.

Аналітики очікують, що попит продовжуватиме падати і в 2026 році.

До кінця наступного року також прогнозують зниження роздрібних цін на паливо у більшості штатів.

Варто знати! Втім ситуація з цінами на бензин у США, за словами аналітиків, залишається нестабільною через ірано-ізраїльський конфлікт. Зростання цін на нафту створює передумови для подальшого підвищення цін на бензин по всій країні.