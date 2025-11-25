Как SLB игнорирует санкции США?

Об этом говорится в расследовании аналитической и разведывательной компании Dallas, передает 24 Канал со ссылкой со ссылкой на Dallas-park.

Аналитики компании выяснили, что российский филиал SLB – ООО "Технологическая компания Шлюмберже" – принял участие в тендере на предоставление услуг доставки грузов на нефтегазовые месторождения проектов Восток ойл и ТБС.

По результатам этого тендера победитель получает контракт с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, который должен обеспечить бесперебойное обслуживание упомянутых месторождений.

Восток ойл – это проект российской Роснефти по добыче углеводородов на севере Красноярского края России.

А ТБС – это российская компания Таймырбурсервис, которая полностью принадлежит Восток ойл и специализируется на услугах по добыче нефти и газа.

То есть обе компании являются частью "Роснефти".

В то же время первой в договоре на обслуживание российских подсанкционных месторождений выступает компания Schlumberger Logelco, Ink., которая юридически зарегистрирована в Панаме.

Как пришли к выводу аналитики на основе анализа тендерной документации, именно этот панамский филиал SLB будет выступать ключевым в логистическом обслуживании месторождений Роснефти. Другие же компании, которые примут участие в нем, будут предоставлять грузы и оборудование для их доставки на объекты.

Нынешнее расследование демонстрирует, что SLB и ее панамский филиал Schlumberger Logelco, Ink. обслуживают Роснефть. И это является прямым нарушением новых американских санкций,

– отмечают исследователи.

Что известно о сотрудничестве SLB с Россией?

Заметим, что нефтесервисная компания SLB входит в 500 крупнейших компаний мира, по рейтингу Fortune Global 500. Ее активы достигают 50 миллиардов долларов.

Компания не зарегистрирована в США, но ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, в Техасе. Она имеет разветвленную структуру подразделений по всему миру, в том числе в России.

Правда, в марте 2022 года SLB заявила, что отказалась от дальнейших инвестиций в России из-за западных санкций. Однако, как показывают исследования, ее российское подразделение "Технологическая компания Шлюмберже" продолжает функционировать на российском рынке самостоятельно и через посредников.

Возникает вопрос, сколько еще SLB будет так откровенно пренебрегать санкциями, отмалчиваться, или использовать общие фразы "о защите активов и персонала в России". Эта компания фактически реализует антиамериканскую политику. Потому что такое игнорирование санкций иначе не назвать,

– отмечают аналитики Dallas.

Какие санкции ввели США против России?