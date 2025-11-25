Як SLB ігнорує санкції США?

Про це йдеться у розслідуванні аналітичної й розвідувальної компанії Dallas, передає 24 Канал з посиланням з посиланням на Dallas-park.

Аналітики компанії з'ясували, що російський філіал SLB – ТОВ "Технологічна компанія Шлюмберже" – взяв участь у тендері на надання послуг доставки вантажів на нафтогазові родовища проєктів Восток ойл і ТБС.

За результатами цього тендеру переможець отримує контракт із 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року, який має забезпечити безперебійне обслуговування згаданих родовищ.

Восток ойл – це проєкт російської Роснєфті з видобутку вуглеводнів на півночі Красноярського краю Росії.

А ТБС – це російська компанія Таймирбурсервіс, яка повністю належить Восток ойл і спеціалізується на послугах із видобутку нафти та газу.

Тобто обидві компанії є частиною "Роснефті".

Водночас першою в договорі на обслуговування російських підсанкційних родовищ виступає компанія Schlumberger Logelco, Ink., яка юридично зареєстрована в Панамі.

Як дійшли висновку аналітики на основі аналізу тендерної документації, саме ця панамська філія SLB виступатиме ключовою в логістичному обслуговуванні родовищ Роснєфті. Інші ж компанії, які візьмуть участь у ньому, надаватимуть вантажі та обладнання для їхньої доставки на обʼєкти.

Нинішнє розслідування демонструє, що SLB та її панамська філія Schlumberger Logelco, Ink. обслуговують Роснєфть. І це є прямим порушенням нових американських санкцій,

– наголошують дослідники.

Що відомо про співпрацю SLB з Росією?

Зауважимо, що нафтосервісна компанія SLB входить до 500 найбільших компаній світу, за рейтингом Fortune Global 500. Її активи сягають 50 мільярдів доларів.

Компанія не зареєстрована у США, але її штаб-квартира знаходиться у Хʼюстоні, в Техасі. Вона має розгалужену структуру підрозділів по всьому світу, в тому числі в Росії.

Щоправда, у березні 2022 року SLB заявила, що відмовилася від подальших інвестицій у Росії через західні санкції. Однак, як показують дослідження, її російський підрозділ "Технологічна компанія Шлюмберже" продовжує функціонувати на російському ринку самостійно та через посередників.

Виникає питання, скільки ще SLB буде так відверто нехтувати санкціями, відмовчуватися, або ж використовувати загальні фрази "про захист активів та персоналу в Росії". Ця компанія фактично реалізує антиамериканську політику. Бо таке ігнорування санкцій інакше не назвати,

– зазначають аналітики Dallas.

