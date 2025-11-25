Какие новые проблемы возникают в России?

В частности участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики сообщили новости по газу, пишет 24 Канал со ссылкой на движение в Telegram.

Вслед за дефицитом бензина, на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом. Согласно информации, в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС полностью исчез газ.

Дело в том, что бензин исчез или стал доступен только оккупационным войскам. Поэтому люди начали массово переходить на газ. Но и его уже не хватает на всех.

Режим на местах объясняет это "перебоями в логистике",

– говорится в сообщении.

Однако источники "ОТПОР" уверены, что настоящая причина:

сильный дефицит; перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.

Важно! Согласно оценкам, ситуация будет только ухудшаться. В заметке всех владельцев транспорта призывают подготовиться к полному коллапсу на заправках.

Напомним, что на российских АЗС Ростовской области планируют ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Об этом сообщает российское СМИ "The Moscow Times".

Сейчас законопроект только находится в разработке. Это подтверждает и украинская разведка.

На автозаправочных станциях в Ростовской области собираются ввести паспортный контроль при покупке бензина и дизеля. Такой законопроект разрабатывает местная прокуратура,

– отметили в сообщении.

В то же время для подростков, которые имеют водительское удостоверение, сделают исключение: они смогут купить топливо.

Обратите внимание! Правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Что еще известно о топливном кризисе?