Какова ситуация с топливом в Крыму и регионах России?

Около 50% автозаправочных станций в аннексированных Крыму и Севастополе прекратили продажу бензина, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "Коммерсант".

Проблемы охватили также ряд других регионов, однако именно на полуострове ситуация оказалась самой тяжелой. Общее количество заправок, продающих бензин в России, с 28 июля по 22 сентября сократилось на 2,6% (360 объектов).

Наибольшие трудности фиксируют в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2% их общего количества в регионе. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество работающих заправок уменьшилось на 12-14%.

АЗС, особенно на юге, имеют запасы полностью исчерпаны, а отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов затягиваются на месяц и более.

В росСМИ пишут, что ситуация с топливом обострилась после августовских атак украинских дронов на российские НПЗ, в результате которых мощности по переработке сократились на 17% (1,1 миллион баррелей в сутки). Во многих регионах было введено ограничение на продажу бензина "в одни руки" - не более 10-20 литров.

Как собираются решить проблему?

25 сентября стало известно, что в ближайшие два дня будет выполнено обеспечение АЗС Крыма необходимым количеством бензина марки АИ-95, сообщает 24 Канал со ссылкой на российскую консалтинговую компанию "OMT-Консалт".

Вопрос с наличием бензина АИ-92 будет урегулирован в течение следующих двух недель. Причины перебоев с топливом в регионе связаны с уменьшением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Что известно о топливном кризисе в России?