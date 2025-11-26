Что известно о поставках белорусского бензина в Россию?

В октябре объем биржевых торгов белорусским топливом вырос в 47 раз в годовом измерении - до 36 480 тонн, передает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

Читайте также Предприятия Беларуси настиг кризис: сокращают зарплаты и работников

В ноябре рост поставок продолжился: за первые 19 дней месяца на бирже продали 21 720 тонн белорусского бензина. Это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако роста продаж белорусского дизтоплива пока не наблюдается. В октябре объем торгов упал на 27% в годовом измерении – до 27 360 тонн, а с 1 по 19 ноября поставки выросли на 21% – до 23 820 тонн.

В течение последнего месяца цены на нефтепродукты на Петербургской бирже начали снижаться. С 24 октября по 25 нояб:

стоимость бензина Аи-92 упала на 19% – до 60 049 рублей за тонну;

Аи-95 подешевел на 9% – до 79 645 рублей за тонну;

цена на дизельное топливо снизилась на 11% – до 57 606 рублей за тонну.

До этого цены на топливо росли до исторических максимумов на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и высокого спроса.

Согласно информации, с августа по октябрь, после череды атак дронов, переработка нефти в России сократилась на 6% относительно июля и на столько же – в годовом сравнении. Для насыщения внутреннего рынка топливом правительство до конца 2025 года запретило экспорт бензина и дизтоплива из страны.

Также власти открыли импорт бензина из Беларуси, Китая, Южной Кореи и Сингапура. Бензин в Беларуси производят Мозырский и Новополоцкий НПЗ.

До введения санкций ЕС в 2020 году объем производства бензина в стране составлял 3,2 миллиона тонн, из них 1,3 миллиона тонн компании поставляли на белорусский рынок, а 1,8 миллиона – на экспорт. Исходя из этих данных, ежемесячно Беларусь может поставлять в Россию около 150 тысяч тонн бензина.

Обратите внимание! Текущие объемы поставок белорусского топлива не столь значимы на фоне общего объема потребления бензина в России, но они важны для стабилизации рынка в условиях выпадения части производства.

Напомним, что Россия имеет еще и проблемы с автомобильным газом. Об этом сообщили участники движения гражданского сопротивления "ОТПОР" из Карачаево-Черкесской Республики.

Сейчас на юге России начинаются проблемы с автомобильным газом, а в одном из крупных поселков республики на всех АГЗС газ полностью исчез.

Бензин же ранее исчез или стал доступен только оккупационным войскам. Люди начали переходить на газ, но его тоже не хватает.

Заметьте! Причиной таких обстоятельств является сильный дефицит, а также перенаправление газовых и топливных запасов на нужды военно-промышленного комплекса и фронта.

Что еще известно о помощи России от Белоруссии?

Экспорт бензина из Беларуси в Россию по железной дороге вырос еще в сентябре вырос. Он увеличился в четыре раза по сравнению с августом.