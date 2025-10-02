Что известно о сотрудничестве России и Беларуси?

Возвращение к белорусским ресурсам произошло на фоне "высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Это произошло после почти годового перерыва, начавшегося осенью 2024 года,

– сообщили в разведке.

За период с июля по сентябрь 2025 года на торгах было реализовано 96,9 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. И это на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168 % по сравнению с августом, дизельного топлива – на 83 %,

– говорится в сообщении.

Параллельно Москва и Минск продолжают сотрудничество в военно-промышленной сфере. На выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Оршанское предприятие "Кидма тек" подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Предприятие является производителем:

автоматов; снайперских винтовок; глушителей; патронов; оптики.

Официально речь идет о "контракте на поставку продукции гражданского назначения". В то же время ранее неоднократно сообщалось, что "Кидма тек" работает именно на военные нужды,

– рассказали в СВР Украины.

Оба предприятия находятся под международными санкциями. Однако Москва все активнее заставляет Минск поддерживать российскую экономику и оборонный сектор.

Что еще известно о проблемах с бензином в России?

На фоне топливного кризиса Россия готовится в частности покупать бензин за рубежом. Это передает российское пропагандистское СМИ "Комперсант".

Совет Евразийской экономической комиссии уже обнулил ввозную пошлину на такие товары:

бензин; дизтопливо; судовое топливо; авиакеросин.

