Что известно о сотрудничестве России и Беларуси?
Возвращение к белорусским ресурсам произошло на фоне "высокого спроса и внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов", пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Это произошло после почти годового перерыва, начавшегося осенью 2024 года,
– сообщили в разведке.
За период с июля по сентябрь 2025 года на торгах было реализовано 96,9 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. И это на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В сентябре продажи бензина с белорусских НПЗ выросли на 168 % по сравнению с августом, дизельного топлива – на 83 %,
– говорится в сообщении.
Параллельно Москва и Минск продолжают сотрудничество в военно-промышленной сфере. На выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" Оршанское предприятие "Кидма тек" подписало контракт с российским Тульским патронным заводом. Предприятие является производителем:
- автоматов;
- снайперских винтовок;
- глушителей;
- патронов;
- оптики.
Официально речь идет о "контракте на поставку продукции гражданского назначения". В то же время ранее неоднократно сообщалось, что "Кидма тек" работает именно на военные нужды,
– рассказали в СВР Украины.
Оба предприятия находятся под международными санкциями. Однако Москва все активнее заставляет Минск поддерживать российскую экономику и оборонный сектор.
Заметьте! В частности Кремль активно использует белорусские ресурсы для покрытия собственных критических потребностей.
Что еще известно о проблемах с бензином в России?
На фоне топливного кризиса Россия готовится в частности покупать бензин за рубежом. Это передает российское пропагандистское СМИ "Комперсант".
Совет Евразийской экономической комиссии уже обнулил ввозную пошлину на такие товары:
- бензин;
- дизтопливо;
- судовое топливо;
- авиакеросин.
Обратите внимание! Беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС будет действовать до 30 июня 2026 года.
Что еще следует знать о Беларуси сейчас?
Беларусь имеет в планах торговать с оккупированными территориями Украины. В частности Минск предлагает развивать на ВОТ туризм и сельское хозяйство. Так Минск видит свою новую экономическую стратегию.
В то же время Александр Лукашенко хочет поставлять электроэнергию на украинские земли, которые захватила Москва. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.