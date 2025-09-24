Что известно о планах Белоруссии?

Это еще больше отдаляет страну от возвращения к мировой экономике, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Белорусский режим делает ставку на торговлю с временно оккупированными Россией украинскими территориями, превращая эту практику в новый этап экономической стратегии,

– объяснили в разведке.

Согласно информации, об этом свидетельствует визит "руководителя" оккупационной администрации Херсонщины в Минск и его встреча с Лукашенко. Эти события назвали символом новой политической реальности, в которой оказалась страна.

Дело в том, что изоляция после протестов 2020 года и участие в войне на стороне Москвы сделали Беларусь токсичным партнером для большинства рынков. Поэтому сейчас Минск пытается поддержать загрузку предприятий через сотрудничество с такими государствами:

Венесуэлой; Сирией; КНДР.

Обратите внимание! Теперь в этот список попали оккупированные Россией территории Украины.

Такие шаги фактически легитимизируют российскую агрессию и отдаляют Беларусь от возможного возвращения в мировую экономику,

– объяснили в заметке.

В частности экономическая статистика подчеркивает уязвимость: с января по июль дефицит внешней торговли достиг 3,5 миллиарда долларов. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Импорт растет быстрее экспорте Ба более, спрос на белорусские товары падает даже в России.

Сейчас Минск предлагает развивать на оккупированных землях сельское хозяйство и туризм. Однако такой бизнес зависит от российских дотаций и не имеет перспектив устойчивого роста.

К тому же он повышает риски новых санкций и только углубляет зависимость от Москвы,

– подчеркнули в СВР Украины.

Важно! Для Александра Лукашенко это одна из многих уступок для Кремля – цена за политическую поддержку и попытку удержать экономику от дальнейшего падения.

Что происходит с экономикой Беларуси?

В первом полугодии текущего года ВВП Беларуси вырос лишь на 2,1 %. В частности инфляция достигла 7,3 %. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Санкции Запада ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистики и финансирования,

– объяснили в разведке.

Заметьте! По данным СВРУ, минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года. В то же время в 2026 и 2027 годах произойдет обострение кризиса.

Что известно о санкциях в отношении Беларуси?