Как Россия может получить санкционные запчасти?

Соединенные Штаты пытаются предотвратить то, чтобы решение Трампа позволило обходить санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Соглашение между США и Беларусью было окончательно заключено 11 сентября после освобождения 52 политических заключенных, которых удерживал Минск. Хотя это позволит продавать запчасти "Белавиа", Вашингтон пытается запретить перевозчику полеты в Россию, хотя такое ограничение может быть неэффективным.

Для этого Минторговли США направило письмо генеральному директору авиакомпании "Белавиа" Игорю Чергинцу, в котором изложило условия для восстановления доступа к запасным частям для своего парка из 16 самолетов, девять из которых – Boeing.

Это разрешение не позволяет полеты на Кубу, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, временно оккупированного Крыма или так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик,

– говорится в документе, имея в виду экспорт запасных частей.

Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50% скидке на рейсы в Санкт-Петербург.

Из-за этого риск того, что компоненты самолетов, произведенные в США, могут попасть в руки российских авиакомпаний, вырос после того, как Беларусь объявила, что Вашингтон ослабляет санкции против ее национального авиаперевозчика.

Ухудшатся ли отношения между США и ЕС?

Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европарламент. Европейский финансовый комиссар Мария Луис Альбукерке напомнила , что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, и предоставлять любые другие экономические ресурсы лицам или организациям, входящих в перечень, включая "Белавиа".

Страны ЕС отвечают за внедрение и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований потенциальных случаев несоблюдения, в частности по обходу санкций,

– добавила Альбукерке.

Расхождение между европейскими и американскими санкциями в отношении "Белавиа" вызывает вопрос о том, должны ли страны ЕС препятствовать транзиту американских запчастей через свою территорию в Беларусь.

Почему Трамп отменяет санкции в отношении Беларуси?