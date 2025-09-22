Как Россия может получить санкционные запчасти?
Соединенные Штаты пытаются предотвратить то, чтобы решение Трампа позволило обходить санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Соглашение между США и Беларусью было окончательно заключено 11 сентября после освобождения 52 политических заключенных, которых удерживал Минск. Хотя это позволит продавать запчасти "Белавиа", Вашингтон пытается запретить перевозчику полеты в Россию, хотя такое ограничение может быть неэффективным.
Для этого Минторговли США направило письмо генеральному директору авиакомпании "Белавиа" Игорю Чергинцу, в котором изложило условия для восстановления доступа к запасным частям для своего парка из 16 самолетов, девять из которых – Boeing.
Это разрешение не позволяет полеты на Кубу, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, временно оккупированного Крыма или так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик,
– говорится в документе, имея в виду экспорт запасных частей.
Однако 15 сентября "Белавиа" объявила о 50% скидке на рейсы в Санкт-Петербург.
Из-за этого риск того, что компоненты самолетов, произведенные в США, могут попасть в руки российских авиакомпаний, вырос после того, как Беларусь объявила, что Вашингтон ослабляет санкции против ее национального авиаперевозчика.
Ухудшатся ли отношения между США и ЕС?
Решение США также создало потенциальный раскол с Европейским Союзом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европарламент. Европейский финансовый комиссар Мария Луис Альбукерке напомнила , что "санкции ЕС в отношении Беларуси запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как техническое обслуживание, и предоставлять любые другие экономические ресурсы лицам или организациям, входящих в перечень, включая "Белавиа".
Страны ЕС отвечают за внедрение и обеспечение соблюдения санкций ЕС, включая проведение расследований потенциальных случаев несоблюдения, в частности по обходу санкций,
– добавила Альбукерке.
Расхождение между европейскими и американскими санкциями в отношении "Белавиа" вызывает вопрос о том, должны ли страны ЕС препятствовать транзиту американских запчастей через свою территорию в Беларусь.
Почему Трамп отменяет санкции в отношении Беларуси?
- Александр Лукашенко освободил 52 политзаключенных в обмен на отмену американских санкций в отношении Беларуси, а именно с авиакомпании "Белавиа", что Трамп представил как свою дипломатическую победу. Эти попытки связаны с тем, что Трамп хочет превзойти Джо Байдена и всех других президентов в количестве освобожденных политзаключенных.
- США стремятся уменьшить зависимость Беларуси от Москвы и наладить независимый диалог с Лукашенко, освободив политзаключенных. Американские визиты в Беларусь направлены на укрепление отношений, снятие санкций, и обсуждение вопросов безопасности.
- Несмотря на это Беларусь налаживает все более тесные связи с Россией. Беларусь позволила России использовать свою территорию для военных операций против Украины, укрепляя связи с Москвой. Россия же разместила тактическое ядерное оружие в Беларуси, предоставляя дополнительную поддержку режиму Лукашенко в обмен на политическую лояльность.