Авиакомпания Беларуси может стать хабом для России, чтобы та обходила западные санкции. Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что в США соглашение Трампа с Лукашенко об освобождении политзаключенных транслируют как победу американского президента.

Смотрите также В Беларуси стартовали совместные с Россией учения "Запад-2025": что запланировал враг

"Это дает ему гуманитарный авторитет внутри государства. Это символическая победа", – сказала она.

Почему Трамп стремится договариваться с Лукашенко?

Александра Филипенко отметила, что попытки США наладить связи с Беларусью связаны с тем, что Трамп хочет превзойти Джо Байдена и всех других президентов в количестве освобожденных политзаключенных.

Среди заложников режима Лукашенко нет американцев, однако есть граждане других стран, в частности европейских.

Политолог-американистка считает, что Трамп не связывает собственные контакты с Беларусью с российско-украинской войной. Ему важно создать образ человека, который способен договариваться, чтобы в будущем подчеркивать, что за период его правления из неволи было освобождено много людей. Мол, только он может общаться с любыми лидерами государств и только он может быть миротворцем.

Также Трамп показывает, что он контролирует ситуацию на востоке Европы. Это в противовес Европейскому Союзу и заявлениям, что он ничем не занимается. Таким образом Трамп пытается показать дипломатию сильного лидера,

– отметила она.

Кроме того, Филипенко считает, что снятие санкций с белорусской авиакомпании даст возможность России покупать в обход собственных ограничений все необходимое для своих самолетов.

Все потому, что Россия имеет значительное влияние на Беларусь и может пользоваться всеми ее экономическими и политическими возможностями.

Однако политолог-американистка предположила, что снисходительное отношение Трампа к Лукашенко – это такая стратегия американского лидера, чтобы постепенно уменьшить влияние Путина на Беларусь.

Какие сейчас отношения между Беларусью и США?