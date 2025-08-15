Днем белорусские СМИ сообщили, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, сообщает 24 Канал.

Что известно о разговоре Трампа и Лукашенко?

Отметим, что с момента вступления в должность президента США в январе 2025 года Дональд Трамп не разговаривал с самопровозглашенным президентом Беларуси. Во всяком случае, не было никаких официальных подтверждений контактов между политиками.

Впрочем, на этот раз американский лидер подтвердил свою беседу с Лукашенко в сообщении в соцсети. Он заявил, что "имел отличный разговор" с главой Беларуси. Позвонил Трамп белорусскому диктатору, чтобы поблагодарить за освобождение 16 заключенных.

Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, в частности визит президента Путина на Аляску,

– рассказал президент США.

Он также добавил, что "с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко в будущем".