Вдень білоруські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп провів телефонну розмову із Олександром Лукашенком, передає 24 Канал.

Що відомо про розмову Трампа і Лукашенка?

Зауважимо, що з моменту вступу на посаду президента США у січні 2025 року Дональд Трамп не розмовляв із самопроголошеним президентом Білорусі. Принаймні, не було жодних офіційних підтверджень контактів між політиками.

Втім, цього разу американський лідер підтвердив свою бесіду із Лукашенком у дописі в соцмережі. Він заявив, що "мав чудову розмову" з очільником Білорусі. Зателефонував Трамп білоруському диктатору, аби подякувати за звільнення 16 ув'язнених.

Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тим, зокрема візит президента Путіна на Аляску,

– розповів президент США.

Він також додав, що "з нетерпіння очікує на зустріч із Лукашенком у майбутньому".