Американский лидер может досрочно покинуть саммит с Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

При каких условиях саммит Путина и Трампа может завершиться раньше, чем ожидалось?

Американский чиновник анонимно в комментарии изданию сообщил, что Трамп преждевременно покинет встречу с главой Кремля, если поймет, что последний не серьезно настроен по прекращению войны,

Ранее сам Дональд Трамп заявлял, что ему хватит первых пяти минут встречи, чтобы "прочитать" намерения своего российского коллеги.

Мы быстро поймем, кто на какой позиции, и я почувствую это уже за первые две–пять минут. Обычно мы сразу видим, будет ли встреча удачной, или нет. Если нет – она закончится очень быстро, а если да – мир может наступить уже совсем скоро,

– говорил президент США.

Американский чиновник добавил, что Белый дом с осторожным оптимизмом оценивает перспективы предстоящей встречи лидеров.